Erdoğan’ın başdanışmanı: İmamoğlu kararı muhtemelen onaylanır

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İmamoğlu kararından sonra başlayan tartışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Habertürk’te yayımlanan değerlendirmeye göre Uçum, “Yargı süreci devam ediyor. Nihayetinde Yargıtay son sözü söyleyecektir. Yerel mahkemenin kararı yürürlükteki hukuka uygunluğu açısından bakıldığında muhtemelen onaylanır. Farklı bir karar çıksa da bu sadece hukuken tartışılabilir” dedi.

“Elbette genel olarak da hakareti belli istisnalarla ve bazı önemli kamu mercileri ve kamu görevlilerine yönelik olanlar hariç ceza hukuku konusu olmaktan çıkarıp sadece tazminat hukuku alanına almak dahi tartışılabilir” diyen Uçum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakaret suçunun cezai sonuçları bakımından hak yoksunluklarının kapsamı da tartışılabilir. Bunlar ise mevcut kararla ilgili değildir, olması gereken hukuk bakımından ele alınacak konulardır. Öte yandan sanki verilen karar kesinmiş gibi sanki hemen siyasi yasak verilmiş gibi bu kararı istismar eden dış ve iç çevrelerin hangi hesaplarla hareket ettiğini de dikkate almak gerekiyor.”