Erdoğan’dan İmamoğlu açıklaması: Bizansvari taht oyunları

MARDİN (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada öne çıkan başlık İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına yönelik açıklamasıydı.

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Erdoğan, "Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist zihniyet var" dedi.

"Bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaretten aldığı mahkumiyetten ibarettir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz."

Erdoğan şöyle devam etti:

"Karşımızdaki tablo gayet net. Hakimler görevlerini kanuna uygun şekilde yapar, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü milli iradede bulduk. Milli iradenin dışında bir çözüm aramadık. Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın olduğu malumdur. İktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar. Ortada gelen bir yasak yok. İstinafa ve Yargıtay'a gidecek. Mahkeme kararında eksiklik varsa, orada gerekli düzenleme yok. Bizi oyuna alet etmeye çalışmaya çalışıyorlar. Mardin'den bir kez daha tekrarlıyorum. Cumhur ittifakı adayını açıklamış. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa birbirlerine çalım atmaya çalışmak yerine yürekleri yetiyorsa adaylarını açıklasınlar. Biz de meydanlarda proje rekabetine gireceğimizi bilelim."

HAVALİMANINA AZİZ SANCAR’IN İSMİ VERİLİYOR

“Mardin'de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Doğalgaz hatlarımızın açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz” diyen Erdoğan, “Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar havalimanı olarak değiştirelim dedik” şeklinde konuştu.

"MARDİN'İ YAKIP YIKTILAR"

Konuşmasında PKK’ye de yüklenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Daha 7 yıl önce çukur eylemleriyle Mardin'in ilçeleri yakıp yıktılar. Bu yıkımı yaşatanların derdi asla siz değildiniz. Onlar yıktı biz daha iyisini yeniden yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular. Derik'te kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi, sadece Derik'e hizmet etmekti. Terör örgütünün kaynaklarını yağmaladığı belediyeleri yeniden sizlere hizmet eder hale getirdik.

Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerinde kendilerine saltanat kurma peşinde olanların sergiledikleri rezaletler ortaya çıkıyor.”

"KANDİL'E KAÇIRILAN YAVRULARIMIZ İÇİN BİR KELİME ETTİN Mİ?"

“Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor o ayrı bir konu, 10, 11, 12, 13 yaşlarında Kandil'e kaçırılan yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? Terör örgütlerinin taciz ettiği yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, helalleşmeye geldim diyor. Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş. Kandil'e karşı bir laf edemezsin, senin ciğerin yok.

Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz. Hep birlikte ülkemize dört elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Demokrasimizin eksikleri varsa onları tamamlayacağız. Eser ve altyapımızın eksikleri varsa onları gidereceğiz.”