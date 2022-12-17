Politika

Mehmet Metiner: Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanımıza ilettim

Türkiye Yüzyılında Kürtler adlı panel düzenlediğini duyuran eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilettiğini" söyledi.
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Mehmet Metiner
Mehmet Metiner
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HABER MERKEZİ

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, 'Türkiye Yüzyılında Kürtler' adlı panel düzenliyor. 

Metiner'in bugün İstanbul Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği panele, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile öğretim üyesi Abdurrahman Babacan katılıyor.

Metiner, panel öncesinde twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kürtlerin sorunlarını ve taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Metiner, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün dernek ve vakıf çalışmalarımızın yanı sıra Kürtlerin sorunları ve talepleri konusunda bilgi arzında bulundum. Dernek/Vakıf çalışmalarımıza ve Kürtlerin sorunlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi arz ederim" dedi.

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