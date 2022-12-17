Politika

CNK Sözcüsü gözaltına alındı

CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş ve arkadaşı Şerzan Kılıçaslan bugün Diyarbakır Şeyh Said Meydanı’nda Kürdistan Bayrak Günü etkinliği sonrası gözaltına alındı.
author_image Cesim Ilhan
kürdistan 17 Aralık Kürdistan Bayrak Günü Jiyan Timurtaş gözaltı

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) Sözcüsü Jiyan Timurtaş bugün Diyarbakır’da Kürdistan Bayrak Günü etkinliği gerekçesiyle gözaltına alındı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, CNK’nin Şeyh Said Meydanı’nda düzenlediği 17 Aralık Kürdistan Bayrak Günü etkinliğinden sonra Jiyan Timurtaş ve Şerzan Kılıçaslan polis tarafından gözaltına alındı.

Jiyan Timurtaş ve Şerzan Kılıçaslan’ın halen gözaltına tutulduğu öğrenildi.

Jiyan Timurtaş geçtiğimiz ekim ayında “yasadışı örgüt üyesi” suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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