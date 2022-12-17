CNK Sözcüsü gözaltına alındı

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) Sözcüsü Jiyan Timurtaş bugün Diyarbakır’da Kürdistan Bayrak Günü etkinliği gerekçesiyle gözaltına alındı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, CNK’nin Şeyh Said Meydanı’nda düzenlediği 17 Aralık Kürdistan Bayrak Günü etkinliğinden sonra Jiyan Timurtaş ve Şerzan Kılıçaslan polis tarafından gözaltına alındı.

Jiyan Timurtaş ve Şerzan Kılıçaslan’ın halen gözaltına tutulduğu öğrenildi.

Jiyan Timurtaş geçtiğimiz ekim ayında “yasadışı örgüt üyesi” suçlamasıyla gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.