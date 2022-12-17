Politika

Kürdistan Bayrak Günü pulları paylaşıldı

Kürdistan Bayrak Günü dolayısıyla 5 posta pulu paylaşıldı.
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kürdistan Kürdistan Bayrak Günü posta pulu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Kürdistan Bayrak Günü dolayısıyla 5 farklı posta pulu hazırlandı.

İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan pullar Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi tarafından paylaşıldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi tarafından farklı dizaynlarla hazırlanan pullar paylaşılırken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarında tatil olduğu için Bayrak Günü’nde bu yılki etkinliklerin sadece okullarda yapıldığı ifade edildi.

2009 yılında Kürdistan Parlamentosu, 17 Aralık'ı Kürdistan Bayrak Günü olarak ilan etti.

Kürdistan Bölgesi halkı her yıl bu tarihi Kürdistan Bayrağı Günü kutluyor.

1992’de Kürdistan Ulusal Meclisi, mevcut Kürdistan bayrağını resmi olarak kabul etmişti.

1999 yılında ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından Kürdistan Parlamentosu’na sunulan Kürdistan Bayrağı Yasası kabul edilmişti.

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