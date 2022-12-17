Fas'ı mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas’ı 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

2022 Dünya Kupası’nda yarı finalde rakiplerine boyun eğen iki ekip; Hırvatistan ve Fas, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Yarı finallerde Arjanstin’e yenilen Hırvatistan ve Fransa’ya yenilen Fas, Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönetiminde maça çıktı.

Hırvatistan 7. dakika savunma oyuncusu Joško Gvardiol’un golüyle öne geçerken Fas’ın bu gole karşılık vermesi uzun sürmedi. 9. dakikada da Fas’ın savunma oyuncusu Eşref Dari Hırvatistan kalesinin ağlarını havalandırdı.

Hırvatistan, 30 dakika kadar süren beraberlik durumu ardından ilk yarının sonlarına yaklaşırken Mislav Oršić'in şutuyla skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta başka gol olmazken, Hırvatistan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, 4 yıl sonra aynı organizasyonda üçüncü olma başarısı gösterdi.

Tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösteren Fas ise Dünya Kupası’nı 4. olarak tamamladı.