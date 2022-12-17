‘DAİŞ’in elinde 2 bini aşkın Ezidi bulunuyor’

DUHOK (K24)

DAİŞ’in elindeki Ezidi Kürtler içerisinde ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar bulunuyor.

Bu yıl DAİŞ’in elindeki 7 Ezidi çocuk kurtarılırken, akıbeti bilinmeyen Ezidi bir çocuğun annesi, “Oğlum DAİŞ tarafından kaçırıldığında 4 yaşındaydı, şimdi 12 yaşında” dedi.

K24’e konuşan söz konusu çocuğun annesi Amşa Şemo, “İbrahim henüz dört yaşındaydı. O kadar küçüktü ki hiçbir şey bilmiyordu. Suriye'de çok aradık ama ondan haber alamadık. Başına ne geldiğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şemo, “Hem Kürdistan Bölgesi Hükümetine hem de Irak hükümetine çocuğumu geri getirmeleri için çağrıda bulunuyorum” dedi.

2014 yılında Şengal’e saldıran DAİŞ 2 binden fazla çocuk da dahil olmak üzere 6 bin 417 Ezidi’yi kaçırdı.

O dönemden beri Ezidileri kurtarma süreci devam ederken, halen 2 bini aşkın Ezidi Kürt’ü DAİŞ’in elinde bulunuyor.

Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi, Rojava’daki kamplarda DAİŞ’in elinde bulunan Ezidi Kürt çocuklarını kurtarma sürecinde bir çok engelle karşılaştıklarını belirtiyor.

K24’e konuşan Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi Başkanı Hüseyin Kaidi, “Ezidilerin kaçırılmasından sekiz yıl sonra, çok küçük yaşta DAİŞ tarafından kaçırılan çocukları tespit etmekte giderek artan zorluklarla karşılaşıyoruz” dedi.

Söz konusu çocuklara DAİŞ tarafından şiddet ve aşırılık yanlısı düşünceler öğretilirken, bu çocukların çoğu anadili olan Kürtçe’yi de unutmuş durumda.