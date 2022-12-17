İran’da protestocuları tedavi eden bir doktorun işkence ile öldürüldüğü iddia edildi

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IranWire haber sitesinin verdiği bilgiye göre, Rüstemi, 12 Aralık’ta Ekbatan’da çok sayıda yaralı protestocuyla ilgilendikten sonra bazı tıbbi malzemelerinin bitmek üzere olduğunu fark etti.

Eksik malzemeyi almak için bir protestocunun evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yerel bir polis karakolu ertesi gün ailesini arayarak Rüstemi’nin gece araba kazasında öldüğünü bildirdi. Cesedini morgdan almalarını söyledi.

Ancak aileye yakın bir kaynak, “Rüstemi’nin ölüm nedeni araba kazası olamazdı. Araba kullanırken kaza yaptığınızda iki elinizin de kırılması, gövdenizin alt kısmının morarması ve gözünüzün tamamen çıkması mümkün değil” dedi.