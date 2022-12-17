‘Irak hükümeti ve uluslararası toplum kaçırılan Ezidilerin kurtarılmasına yardım etmedi’

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın Ezidi İşlerinden Sorumlu Danışmanı Hüseyin Kasım, “Kaçırılan Ezidilerin kurtarılması Kürdistan Bölgesi Hükümeti için bir öncelik oldu. Ancak Irak hükümeti ve uluslararası toplum bu süreçte tam bir koordinasyon sağlayamadı” dedi.

Kasım, “Şu ana kadar yaklaşık bini çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin 700 Ezidi DAİŞ'in elinde kaldı” ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar 960 Ezidi çocuğun kurtarıldığını kaydeden Kasım, Ezidi soykırımının başlangıcında sürecin daha kolay olduğunu, şimdi ise sürekli çabalara rağmen kurtarma ekiplerinin birçok engelle karşılaştığını bildirdi.

Irak hükümetinden herhangi bir kolaylaştırma ve koordinasyon görmediklerini söyleyen Kasım, “Uluslararası toplum DAİŞ'in yenilmesinde büyük rol oynamasına rağmen Ezidi çocuk ve kadınların kurtarılmasına ilgi göstermedi” dedi.

Kasım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok küçük yaşta kaçırılan çocukları sekiz yıl sonra tespit etmek zor olsa da, diğer bazı siyasi ve güvenlik engelleri sürecin başarısını engelliyor.

Şengal çevresindeki Arap aileler, kaçırılan Ezidi çocukların kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olmuyor.

Ayrıca Ezidi çocuklar, çoğu kez gözdağı ve baskı nedeniyle kaçırılan Ezidilerden biri olduklarını kabul etmiyorlar.

DAİŞ, kaçırdığı Ezidileri sistemli bir şekilde dönüştürdü, öyle ki birçoğu dilini ve dinini unuttu. Özellikle çok genç yaşta kaçırılanlar aşırılık yanlısı bir eğitim aldı.”

2014 yılında Şengal’e saldıran DAİŞ 2 binden fazla çocuk da dahil olmak üzere 6 bin 417 Ezidi’yi kaçırdı.

O dönemden beri Ezidileri kurtarma süreci devam ederken, halen 2 bini aşkın Ezidi Kürt’ü DAİŞ’in elinde bulunuyor.

Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi, Rojava’daki kamplarda DAİŞ’in elinde bulunan Ezidi Kürt çocuklarını kurtarma sürecinde bir çok engelle karşılaştıklarını belirtiyor.

K24’e konuşan Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi Başkanı Hüseyin Kaidi, “Ezidilerin kaçırılmasından sekiz yıl sonra, çok küçük yaşta DAİŞ tarafından kaçırılan çocukları tespit etmekte giderek artan zorluklarla karşılaşıyoruz” dedi.

Söz konusu çocuklara DAİŞ tarafından şiddet ve aşırılık yanlısı düşünceler öğretilirken, bu çocukların çoğu anadili olan Kürtçe’yi de unutmuş durumda.