Yaşam

Erzincan'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
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kürdistan Erzincan kaza yaralı otomobil

HABER MERKEZİ

Erzincan'da Recep Ç'nin kullandığı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkisinde, Fatih K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, Funda B. olay yerinde, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki S.K, İ.K, S.Ş, Y.Ş, E.K. ve S.Ç, ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kazada araçlardan kopan motor parçalarının yola savrulduğu görüldü.

Trafiğe kapatılan kara yolu ise ekiplerin çalışması sonrası normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. (Kaynak: AA)

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