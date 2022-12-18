Neçirvan Barzani: Kürdistan’ın daima huzurlu bir liman olması için çalışıyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Azınlık Hakları Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Neçirvan Barzani mesajında, “Azınlık Hakları Günü’nde tüm ulusal ve dini bileşenler arasında çoğulculuk, birliktelik, hoşgörü, birbirini kabul etme ve haklarını koruma vurgusu yapıyoruz” dedi.

Neçirvan Barzani ayrıca, “Her zaman olduğu gibi ayrım gözetmeksizin Kürdistan’ın hepimiz için birleştirici ve huzurlu bir liman olması için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.