2022 Dünya Kupası sahibini buluyor: Gözler 10’larda olacak

HABER MERKEZİ

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, bugünkü finalle kapanıyor. Arjantin ile Fransa, turnuvanın en büyük stadı olan 88 bin kişilik Lusail'de saat 18.00'de başlayacak maçta karşılaşacak.

İkişer şampiyonlukları bulunan Tangocular ve Horozlar, en büyük kupayı üçüncü kez kaldırıp armalarının üzerine üçüncü yıldızı takmak için ter dökecek. Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. Daha önce İtalya 1934 ve 1938'de, Brezilya ise 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı. Arjantin ise 36 yıllık özlemine son verme hedefinde…

Muhtemel 11’ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, Paredes, MacAllister, De Paul, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele, Mbappe, Griezmann, Giroud.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

TEK EKSİK KUPA

Barcelona ve PSG ile toplam 36 kupa kazanan Lionel Messi, son Dünya Kupası'nda, kariyerindeki tek eksiği gidermeye çalışacak. Arjantin ile Kupa Amerika hasretine geçen yıl son veren 35 yaşındaki efsane, bugün Dünya Kupası'nda 26. kez forma giyerek Alman Lothar Matthaus'un rekorunu da kıracak. En büyük turnuvada 2194 dakika sahada kalan Messi, 2217 dakika ile İtalyan Paolo Maldini'ye ait olan ‘en çok süre alan oyuncu' rekoruna da 23 dakika uzaklıkta. Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu.

PELE’NİN İZİNDE

Bir Dünya Kupası finalinde Pele'den sonra gol atan en genç futbolcu olan (Rusya 2018) Kylian Mbappe, Brezilyalı efsane gibi üst üste ikinci zaferini yaşamayı hedefliyor. 20 Aralık'ta 24 yaşına basacak Fransız yıldız, Katar 2022'de bütün maçlarda forma giyip 5 gol attı ve krallık yarışında zirveyi Messi ile paylaşıyor. Mbappe ile birlikte Griezmann, iki Dünya Kupası finalinde gol atan 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdırmanın peşinde: Vava / Brezilya (1958, 1962), Pele / Brezilya (1958, 1970), Breitner / Almanya (1974, 1982), Zidane / Fransa (1998, 2006).