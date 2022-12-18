Politika

Başkan Barzani Türkiye başkonsolosunu kabul etti

Başkan Barzani, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut’u kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mevlüt Yakut Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut’u kabulünde bölgenin siyasi durumu, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının bölgeye etkisi, Kürdistan Bölgesi’yle Türkiye arasındaki dostluk ile ekonomik ve ticaret konuları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede yeni Irak hükümetinin aldığı kararlar konusunda siyasi tarafların yaptığı anlaşmanın uygulanması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine değinilerek, göçmenlerin ata topraklarına dönerek acılarının son bulması gerektiği belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv