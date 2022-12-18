Başkan Barzani Türkiye başkonsolosunu kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut’u kabulünde bölgenin siyasi durumu, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının bölgeye etkisi, Kürdistan Bölgesi’yle Türkiye arasındaki dostluk ile ekonomik ve ticaret konuları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede yeni Irak hükümetinin aldığı kararlar konusunda siyasi tarafların yaptığı anlaşmanın uygulanması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine değinilerek, göçmenlerin ata topraklarına dönerek acılarının son bulması gerektiği belirtildi.