Avrupa’ya göç etmek isteyen Rojavalı Kürtlerin sayısı 6 kat arttı

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Verilere göre 2022'de en az 591 Rojavalı, tehlikeli Akdeniz yolculuğunu göze alarak Cezayir ve Fas üzerinde İspanya'ya ulaştı.

AP'nin görüştüğü kaynaklara göre her hafta onlarca Rojavalı Kürt, Cezayir'in Oran kentine ulaşıyor ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmek için tekne bekliyor. Kara ya da hava yoluyla Lübnan, Mısır, Libya ya da Cezayir'e varan göçmenler, buradan Akdeniz'e açılarak İspanya'ya ulaşmaya çalışıyor.

Her ne kadar Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek daha kısa bir yol olsa da, göçmenlerin çoğu Türkiye destekli Suriyeli gruplar tarafından tutuklanma korkusuyla bu dolambaçlı yolu tercih ediyor.

Baran Ramadan Mesko, Cezayir'e vardıktan sonra İspanya'ya ardından da Almanya'ya ulaşan onlarca Rojavalı Kürt'ten biri.

Haftalar süren yolculuğun ardından Cezayir'e varan 38 yaşındaki Mesko burada bir ay bekledikten sonra önce binlerce dolar para vermesine rağmen onlarca kişiyle birlikte, küçük bir balıkçı teknesiyle Akdeniz' e açılmış.

Denizde 12 saat süren yolculuğun ardından 15 Ekim'de Almeira'ya varan Mesko, dört gün sonra Almanya'ya uçarak sığınmacı başvurusunda bulunmuş. Şimdi gazetecilikle uğraşan mühendis, buradaki işlemlerinin ardından 3 ve 4 yaşlarındaki kızları ile eşini yanına aldıracağı günlerin gelmesini bekliyor.

ROJAVALILAR NEDEN GÖÇ ARAYIŞINDA?

Mesko gibi giderek artan sayıda Rojavalı Kürt'ün bu tehlikeli yolu göze almasının birçok sebebi bulunuyor. Suriye'de yıllarca süren iç savaş ve ekonomik çalkantılar Rojava’da Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) fiili kontrolü altındaki üç milyona yakın nüfus üzerinde derin izler bıraktı.

Bölgede DAİŞ tehdidi sürerken, Suriyeli muhalif gruplar arasındaki çatışmalar, Türkiye'nin hava saldırıları da bölge halkını farklı arayışlara itiyor. İklim değişikliği ve son aylarda giderek artan yoksulluğun körüklediği kolera salgını da bölge halkını zor durumda bırakıyor.

AP'nin Kobani'de görüştüğü Kürtlerden bir kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK’nın) düzenlediği operasyonların Avrupa'ya gitmek isteyenler için yeni bir neden yarattığını ifade etti. Kobanili mühendis Bozan Şahin bu kişilerden biri.

Arkadaşlarının kendisini Lübnan'a , oradan da Libya'ya geçirecek bir tacir bulduğunu belirten Şahin olayın ayrıntılarına hakim olmadığını ama güvenli şekilde bu yolculuğu tamamlamanın yollarını araştırdığını söyledi.

GÖÇ YOLLARININ AYRINTILARI

Göçmenlerin aktardığına göre genellikle binlerce dolara mal olan ve haftalar süren göç operasyonu bir insan taciri ağ tarafından yürütülüyor.

Bu ağ, göçmenlerin kontrol noktalarında asker kaçağı ya da hükümet karşıtı aktivizm gibi suçlarla tutuklanmasını önlemek için Suriyeli askerlere rüşvet veriyor ve böylece göçmenler Lübnan'a geçiriliyor.

İnsan tacirlerinin aracı adamları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Suriye Büyükelçiliği'nde hızlandırılmış şekilde göçmenlere pasaport temin ediyor. Göçmenler yaklaşık bir hafta süren bu süreçte genellikle kalabalık apartman dairelerinde konaklıyor.

Pasaportlarını alan göçmenler buradan vizesiz seyahat edebildikleri Mısır'a uçuyor ve daha sonra genellikle ya Libya'nın Bingazi kentine ya da Cezayir'in Oran kentine başka bir insan taciri örgüt tarafından götürülüyor.

Göçmenler burada bir tekne ayarlanana kadar yanlarındaki yüklü para nedeniyle kaçırılma veya emniyet güçleri tarafından tutuklanma ya da sınır dışı edilme korkusuyla saklandıklarını ifade ediyor. (Kaynak: euronews)