Politika

Polis HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Kadıköy'deki eylemde bir polis HDP İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye tokat attı.
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türkiye polis Ferhat Encü tokat

HABER MERKEZİ

Hasta ve infazı yakılan mahpus yakınları İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya geldi. Polis, ailelerin nöbetinde HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye tokat attı.

Aileler, Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) öncülüğünde, “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.

Eylem sırasında bir polisin Encü’ye tokat atarken görüntüleri de kaydedildi. O anları kayıt altına alan Artı TV kameramanı gözaltına alındı.

HDP’DEN TEPKİ

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada olaya tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Arkasına iktidarın Suç İşleri Bakanı’nın gücünü aldığını sanan bu çete üyesi de arkasındaki güçler de suçlarının cezasını çekecekler. Roboski Katliamının yıldönümünde Ferhat Encü’ye atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak. Hesap vereceksiniz!”

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