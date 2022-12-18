Sağlık

Almanya’da sağlık sisteminde alarm: ‘İlaçlarınızı paylaşın’ çağrısı

Almanya'da artan grip vakaları, RSV solunum yolu virüsü salgını, Covid-19 salgını, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini krizin eşiğine getirdi.
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HABER MERKEZİ

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, bazı ilaçları temin etmekteki darboğaza dikkat çekerek halkı imece usulüyle birbirine yardım etmeye çağırdı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine işaret eden Reinhardt, "Sağlıklıysanız, stokta bulunan ilaçları hastalara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gass, sağlık personelinde yüzde 9 ila 10 düşüş olduğunu belirterek "Bu da neredeyse her on çalışandan birinin hasta olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gass, salgın hastalıklar nedeniyle hastalanan personele ilave olarak, Covid-19 salgını, çocuklarda yaygın olarak görülen grip ve RSV solunum yolu virüsü nedeniyle sorunun büyüyerek devam ettiğini vurguladı.

Sağlık sistemindeki sorunların bunlarla sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, sağlık sigortası şirketlerindeki bürokrasiden de şikayetçi oldu.

Uzmanlar ayrıca sağlık sisteminde çalışmak üzere yeterli kalifiye personelin yetişmediğine dikkat çekerek her yıl emekli olan yüz binlerce personelin yerinin doldurulamadığına işaret etti.

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