Çin’in Erbil Başkonsolosu’ndan Başkan Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, görev süresi sona eren Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi ile bir araya geldi.

Ni Ruchi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 14’üncü kongresinin başarılı geçmesinden dolayı Başkan Barzani’yi kutladı.

Ölümsüz Barzani (Mele Mustafa) ile Çin’in büyük lideri Mao Zedung arasındaki dostluğun taraflar arasındaki tarihi ilişkinin kurulmasındaki rolüne değinen Ni Ruchi, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Başkan Barzani’yi Çinli yatırımcıların Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki yatırım ve girişimleri hakkında bilgilendiren Başkonsolos Ruchi, Pekin Üniversitesi’nde Kürt Dili Bölümü’nün açılmasının ülkesinin Kürt halkı ile ilişkileri güçlendirme isteğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda Çin ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarından Ni Ruchi’ye dolayı teşekkür eden Başkan Barzani ise, Kürt ve Çin halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Barzani, Pekin Üniversitesi’nde Kürt Dili Bölümü’nün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun önemli bir adım olduğunu ifade etti.