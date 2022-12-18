Papa: İstifa mektubum hazır

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, sağlık nedeniyle görevini yerine getirememe olasılığına karşı istifa mektubunu 9 yıldır hazır beklettiğini belirtti.

İspanya’nın ABC gazetesine röportaj veren Papa Francis, “Ben istifamı yazdım ve eski Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone’ye vererek ona, ‘Tıbbi nedenlerle ya da çalışmama engel olacak başka şeylere karşı işte istifam’ dedim. Kardinal Bertone’nin bunu kime verdiğini bilmiyorum ama eminim yeni Devlet Sekreteri Pietro Parolin’e vermiştir” dedi.

“Şimdi birileri Bertone’ye giderek ‘Ver o kağıdı’ diyecektir” diye gülerek espri yapan Papa, Vatikan’da 2013’te görevden ayrılan eski Devlet Sekreteri Bertone’deki istifa mektubunun şu anda Parolin’de olması gerektiğini, geçmişte Papa 12. Pius (1939-1958) ve Papa 6. Paulus’un (1963-1978) da benzer şekilde istifa mektuplarını önceden hazır tuttuklarını aktardı.

“Sizden sonra gelecek Papa’ya ne söylerdiniz?” sorusuna Papa Francis, “Onlara benim yaptığım hataları yapmamalarını söylerdim, nokta. Başka bir şey değil” cevabını verdi.

Katolik Kilisesinde ortaya çıkartılan cinsel taciz olaylarına da değinen Papa, geçmişte yaşanan olaylardan dolayı Kilise’nin bağışlanıp bağışlanmamasının sadece kendilerine bağlı olmadığını ama sorunların, o dönemin koşullarına göre yorumlanması gerektiğini ifade etti.