Messi hayaline ulaştı: Arjantin 36 yıl sonra şampiyon

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Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Arjantin ile Fransa, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan dev mücadeleye Tangocular etkili başladı. Dakikalar 21'i gösterirken Ousmane Dembele'nin Angel Di Maria'ya ceza alanı içinde arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Szymon Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Lionel Messi, yaptığı vuruşla kaleci Hugo Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Lionel Scaloni ekibi devre bitmeden bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. 36'da hızlı gelişen atakta Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Angel Di Maria arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Angel Di Maria, sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

FRANSA'DAN ÜST ÜSTE GOLLER

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransa'dan beklenen geri dönüş geldi. Finaldeki ilk şut denemesini 71. dakikada yapan Horozlar, 80 ve 82. dakikada üst üste bulduğu gollerle skoru eşitledi.

Nicolas Otamendi'nin, Randal Kolo-Muani'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Szymon Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe farkı 1'e indirdi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, Marcus Thuram ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla topu Emiliano Martinez'in sağından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2. 23 yaşındaki Mbappe böylece 14. Dünya Kupası maçında 11 gole ulaştı.

NORMAL SÜREDE GÜLEN ÇIKMADI

Beraberlik sonrası karşılaşmanın son bölümü tam anlamıyla nefes kesti. 90 dakika sonunda gelen düdükle mücadele uzatma bölümüne geçildi.

Taraflar ilk uzatma bölümünde de eşitliği bozamadı. Unutulmaz finalde Arjantin bir kez daha öne geçmeyi başardı. Ceza alanında topla buluşan Lautaro Martinez'in sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta Hugo Lloris topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Lionel Messi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta top bu kez kale çizgisini geçti: 3-2.

Dünya Kupaları tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı. 35 yaşındaki yıldız milli takım kariyerinde 98 gole ulaştı.

MBAPPE’DEN HAT-TRICK

Fransa bir kez daha penaltı kazandı. Gonzalo Montiel'in, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Szymon Marciniak beyaz noktayı gösterdi. 118'de Kylian Mbappe hata yapmadı ve maçta bir kez skor eşitlendi.

Unutulmaz gecede kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışlarında ilk hata Fransa'dan geldi. Kingsley Coman'ın şutunu Emiliano Martinez kurtardı. Daha sonra Aurelien Tchouameni kaleyi bulamadı. Penaltı atışlarında hata yapmayan Arjantin, rakibini penaltı sonuçlarıyla 7-5 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

MESSİ REKORLARINA DEVAM ETTİ

Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

Lionel Messi ayrıca Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en fazla penaltı golü atan oyuncular arasında zirveye ortak oldu. Rob Rensenbrink(1978), Eusebio(1966) ve Messi'nin(2022) 4'er penaltı golü bulunuyor.

Dünya Kupası'nda toplam 13 gol ve 8 asiste ulaşan Lionel Messi, 1966 yılından beri turnuvada en çok gol üretimi yapan oyuncu oldu.