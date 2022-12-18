Telafer’de DAİŞ’e bombardıman

ERBİL (K24)

Irak Anti Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada Musul'un Telafer ilçesindeki Şey İbrahim sıradağlarında DAİŞ’e yönelik bombardıman düzenlendiği belirtildi.

Bombardımanın askeri helikopterlerle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, DAİŞ’e ait sığınakların hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada DAİŞ’in kayıplarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.