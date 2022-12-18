Politika

Telafer’de DAİŞ’e bombardıman

Irak Anti Terör Birimi, Musul'un Telafer ilçesinde terör örgütü DAİŞ’e yönelik bombardıman düzenlendiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Musul DAİŞ bombardıman

ERBİL (K24)

Irak Anti Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada Musul'un Telafer ilçesindeki Şey İbrahim sıradağlarında DAİŞ’e yönelik bombardıman düzenlendiği belirtildi.

Bombardımanın askeri helikopterlerle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, DAİŞ’e ait sığınakların hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada DAİŞ’in kayıplarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv