Rusya Ukrayna’da bir yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İIor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da çatışmaların devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Rus güçlerinin Donetsk yönünde ilerlemesi sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Yakovlevka yerleşim birimi kontrol altına alındı” dedi.

Konaşenkov, şu şekilde devam etti:

“Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 344 uçak, 184 helikopter, 2 bin 676 insansız hava aracı, 398 hava savunma füze sistemi, 7 bin 149 tank ve zırhlı araç, 931 çok namlulu roketatar, 3 bin 691 obüs ve havan topu, 7 bin 650 özel askeri araç yok edildi.”

BELGOROD’DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rus hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Gladkov, saldırı sonucu kentteki bir tavuk fabrikasının hasar gördüğünü kaydetti.

Gladkov, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını aktardı.