Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden Irak’a başsağlığı ve işbirliği mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil imzasıyla yayımlanan açıklamada ”Maalesef bugün Kerkük’ün güneyinde DAİŞ’li teröristlerin düzenlediği saldırıda bazı polisler şehit oldu, bazıları da yaralandı” denildi.

Açıklamada “Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler olmak üzere DAİŞ tehdidine karşı Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Bugün Reşad beldesine bağlı Sefre köyü yakınlarında federal polis güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış bomba infilak etmişti.

Patlamada 9 polis hayatını kaybederken, 2 polis de yaralanmıştı.