Politika

Pakistan’dan Hindistan’a ‘atom bombası’ tehdidi: Kullanmaktan çekinmeyiz

Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Hindistan’ın Pakistan’ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
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dünya Pakistan tehdit Atom bombası Hindistan

HABER MERKEZİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri, Lahor'da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’a tehditte bulunarak, Yeni Delhi'nin savaşı tercih etmesi halinde cevabını alacağını dile getirdi.

Marri, Pakistan'ın nükleer silahı sessiz kalmak için elde etmediğini belirterek, nasıl cevap vereceklerini bildiklerini ifade etti.

Hindistan'ın Pakistan'ın atom bombasına sahip olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayan Marri, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

Marri'nin açıklamaları, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye “Gucerat kasabı” benzetmesinin ardından gelen tepkiler sonrası gerçekleşti.

ZERDARİ’DEN MODİ’YE 'KASAP' BENZETMESİ

Zerdari, 16 Aralık'ta ABD’nin New York şehrinde yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi “Gucerat kasabı” olarak nitelendirmişti.

Zerdari'nin açıklamalarına Hindistan'dan tepki gelmiş, bazı şehirlerde protestolar düzenlenmişti.

Gucerat Başbakanlığı döneminde Narendra Modi, 2002’de çoğu Müslüman 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açan ayaklanmalara engel olmamakla suçlanmıştı.

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