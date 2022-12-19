Lionel Messi: Kupayı bana Tanrı hediye etti

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Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı geçerek şampiyonluğa ulaşan dünya yıldızı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından konuştu.

Bu kupanın kendisine bir hediye olduğunu söyleyen Messi, “Biliyorum! Bu kupayı bana Tanrı hediye etti. Bunu kalbimde hissediyorum. Bir an önce Arjantin’e gitmek istiyorum. Çılgınlar gibi kutlamak, sevinmek istiyorum! Çok acı çektik ama başardık. Şimdi bunun tadını çıkaralım” ifadelerini kullandı.

TURNUVANIN OYUNCUSU

Arjantin’in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Turnuvada 2’si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin’in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.

YENİ REKORLAR

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya çıkması ile birlikte yeni rekorların sahibi oldu.

Fransa’ya karşı oynanan final maçı ile birlikte Dünya Kupası tarihindeki 26. maçına çıkan Messi, kupa tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olma rekorunu elde etti. Rekor, daha önce 25 maça çıkan Alman eski futbolcu Lothar Matthaus’a aitti.

Kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası’nı kazanarak koleksiyonunu tamamlayan Lionel Messi, aynı zamanda 1982 Dünya Kupası’ndan bu yana verilen Altın Top ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu.

Dünya Kupası kariyerinde 13 gol atan ve 8 asist yapan Messi 21 gol katkısıyla tarihin en iyisi oldu.