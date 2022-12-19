Politika

Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlara destek

Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform ve birleşme çalışmalarına desteğini vurguladı.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Uluslararası Koalisyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’nın açıklamasına göre Genelkurmay Başkanı İsa Uzer başkanlığındaki heyet, Uluslararası Koalisyon heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda Kürdistan Bölgesi Maliye Genel Müdürü Muhammed Selim Mizuri de hazır bulundu.

İki taraf arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar, tümenlerin oluşturulması ve reformlarla ilgili bazı özel konular ele alındı.

Peşmerge Bakanlığı yetkilileri toplantıdaki konularla ilgili brifing verirken, Uluslararası Koalisyon yetkilileri de reformlar ve Peşmerge’nin birleştirilmesi çalışmalarını desteğini yineledi.

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