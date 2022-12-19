Politika

Ukrayna: Rus ordusu İran yapımı İHA’larla saldırı düzenledi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, yaklaşık 35 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlediğini, İHA'lardan 30'unun havada imha edildiğini duyurdu.
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dünya Ukrayran Rus ordusu İran İHAları

HABER MERKEZİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri, sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 35 İran yapımı İHA (Şahid) ile saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 30 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Geçen saldırılarda olduğu gibi bu sefer de İHA'lar Azak Denizi'nin doğu kıyısından fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.

KİEV’DE PATLAMA SESLERİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde başkentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamalar meydana geldiğini belirterek Rus saldırıları sonucu kentteki kritik altyapıların hasar gördüğünü ifade etmişti.

Yerel basından alınan bilgilere göre, Kiev ve çevresinde 9 İHA imha edildi.

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