Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu kuruldu
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır’da 81 STK ve meslek örgütü temsilcisinin yer aldığı Kent Koruma ve Dayanışma Platformu kuruldu.
Platform adına açıklama yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Diyarbakır, 12 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış sayısız kültürün kucaklaştığı kadim bir kenttir. Kentimizin; tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve sosyal dokusuna sahip çıkma; bu amaçla sorunlarının tespiti ve çözümü gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir araya getirecek kent dayanışma ve koruma platformuna büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu farklılıklarımızla kentimizi korumak üzere Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma platformunu oluşturmaya karar vermiş bulunmaktayız” dedi.
Mehmet Kaya, “Oluşturmayı amaçladığımız bu platform; kentteki gönüllü dayanışmayı harekete geçirerek, farklı aktörlerden oluşan paydaşlarla kentteki sorunların tespiti ve ortak akılla tartışarak paydaşlar arasında uzlaşmayı sağlayacak, kamu kurumları ile toplum arasında diyalog kanalları kurarak sivil toplum güçlendirilecek ve böylelikle yerelde demokratik katılım güçlendirilecektir” şeklinde konuştu.
Platformun sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları ve yönetişim kavramları etrafında şekilleneceğini belirten DTSO Başkanı Kaya, “Basitçe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir dayanışma platformu olacaktır. Böylelikle tespit edilen sorun alanlarına yönelik tavsiye niteliğindeki kararlarıyla kamusal alanda güçlü bir katılım ve destek sunacaktır” diye ekledi.
Mehmet Kaya, platformun hedeflerini şöyle sıraladı:
1-Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel unsurları bir arada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir yaşamını sağlamak;
2-Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunmak;
3-Katılım, çalışma uyumu, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını katkı sunmak;
4-Sivil toplumun gelişimine destek olunması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ve kamu yönetimleri arasında iletişimi güçlendirmek;
5-Kent kültürünün ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik bilinci arttırıp kente ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak;
6-Fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birçok dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmesine katkı sunmak olacaktır.”
Kaya son olarak, “Kentimizin tüm ekonomik ve sosyal gruplarını bir bütün halinde görüyor, platforma katılımlarını önemsiyor ve bu amaçla gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin katkı sunmak isteyen herkesi, katkılarıyla ortaklaşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
81 kurum temsilcisinin yer aldığı kurucular kurulunda şu isimlerden oluşuyor:
1- Mehmet KAYA - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
2- Engin YEŞİL - Diyarbakır Ticaret Borsası
3- Av. Nahit EREN - Diyarbakır Barosu
4- Alican EBEDİNOĞLU - Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odası
5- Şiyar BOZHAN - Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
6- Ecz. Mahmut SERT - Diyarbakır Eczacılar Odası
7- Dr. Elif TURAN - Diyarbakır Tabipler Odası
8- Süleyman İSKENDEROĞLU - Yenişehir Ziraat Odası
9- Dt. Aslan YİĞİT - Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Bşk.
10- Ali KIZILAY - Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası
11- Mustafa FİDAN - Diyarbakır OSB Başkanlığı
12- Nurullah EDEMEN - Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD)
13- Hüseyin OĞULMUŞ - TÜMSİAD Diyarbakır Şubesi
14- Şükrü ADANIR - Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği (OSGİAD)
15- Mehmet DALKIRAN - Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD)
16- Fahrettin ÇAĞDAŞ - Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD)
17- Rojda YILMAZ - Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD)
18- Remzi KAYMAK - Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği (DİGİAD)
19- Mehmet AKYIL - TURSAB Bölgesel Yön. Kurulu Başkanı
20- Mehmet Veysi ARAÇ - Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği (TESDER)
21- Meryen GÜLER ÖNER - DTSO Kadın Meclisi
22 - Zülal KOÇ - TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu
23- M. Şerif SAYAR - TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu
24 - Aziz ELALDI - Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER)
25- M. Mücahit CEYLAN - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti
26- Abdullah ZEYTUN - İHD Diyarbakır Şubesi
27- Adalet KAYA - Rosa Kadın Derneği
28- Aydın ATLI - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi
29- Mehmet ÇELİKER - Diyarbakır Dernekler Platformu
30- Remzi DİNÇ - 1. KSS Başkanlığı
31- Hasan ASLAN - 2. KSS Başkanlığı
32- Ekrem KALKAN - 3. KSS Başkanlığı
33- Muhsin ERDOĞMUŞ - 4. KSS Başkanlığı
34- Mahmut ORAL - Türkiye Gazeteciler Sendikası Temsilcisi
35- Dicle MÜFTÜOĞLU - Dicle-Fırat Gazeteciler Derneği
36- Nevin SOYUKAYA - Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Derneği
37- Erhan AKALIN - Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Diyarbakır Şubesi
38- Yeter EREL - Rengarenk Umutlar Derneği
39- Ohannes Gafur OHANYAN - Diyarbakır Ermeni Vakfı
40- Murat BİLGİÇ - Diyarbakır Ekoloji Derneği
41- Çiğdem ERTAK - Diyarbakır Göç ve İnsani Yardım Vakfı
42- Mustafa KOÇ - Diyarbakır Emlakçılar Derneği
43- Övgü GÖKÇE - Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM)
44- Osman AKYIL - Mezopotamya Vakfı
45- Mustafa VURAL - Diyarbakır İş Konseyi
46- Remzi DAYAN - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
47- Abdulsamet KARAKAŞ - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği
48- Veysi KAYA - Diyarbakır Otelciler Derneği
49- Niyazi KAVAR - TMMOB Kimya Müh. Odası Diyarbakır Şubesi
50- Barış Ozan ÇELİK - TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
51- Mahsum Çiya KORKMAZ - TMMOB İnşaat Müh. Odası Diyarbakır Şubesi
52- Selma ASLAN/Ferit KAHRAMAN -TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
53- Fatime ANIK KAVAKLI - TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
54- Abdulsamet UCAMAN - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
55- Sedat SEVER - TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
56- Alican ÇETİNKAYA - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
57- Doğan HATUN - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
58- Dicle BAŞ - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
59- Çektar TAŞKIRAN - TMMOB Şehir plancıları Odası Diyarbakır Şubesi
60- Canfidal BOLDAŞ - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
61- Hüseyin Süleyman DOĞAN - TMMOB İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
62- Keziban ALKAN - TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
63- Emine AKŞAHİN/ Zülküf GÜNEŞ - Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube
64- Zuhal SEZER / Hasan ÇITRIK Eğitim-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube
65- Yıldız ORAK OK / Şiyar GÜLDİKEN - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi
66- Nasır DEMİRKIRAN - Tarım Or-Kam Sen Diyarbakır Şubesi
67- Yusuf KARATAY - Büro Emekçileri Sen Diyarbakır Şubesi
68- Sıraç ÇELİK Yapı-Yol Sen Diyarbakır Şubesi
69- Sefer TUĞRUL - Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube
70- Süleyman BOZKURT - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Diyarbakır Şubesi
71- Mehmet ULUĞ - Haber Sen 3. Nolu Şubesi
72- Kamuran TAŞ - DİSK Diyarbakır 1 Nolu şube
73- Hasan Hayri EROĞLU - DİSK Diyarbakır 2 Nolu şube
74- Ercan AKTO - Diyarbakır Engelsiz Bileşenler Federasyonu
75- Roza METİNA - Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP)
76- Süleyman OKUR - Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES)
77- Hüseyin Barış - 78'ler Derneği Diyarbakır Şubesi
78- Rıfat RONİ - Mezopotamya Dil Ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER)
79- Özüm VURGUN - Özgür Hukukçular derneği (ÖHD)
80- Nihal YANIK / Mehmet CANDAR - Tüm-Bel Sen Diyarbakır Şubesi
81- Kültür Sanat Sen