Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu kuruldu

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da 81 STK ve meslek örgütü temsilcisinin yer aldığı Kent Koruma ve Dayanışma Platformu kuruldu.

Platform adına açıklama yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Diyarbakır, 12 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış sayısız kültürün kucaklaştığı kadim bir kenttir. Kentimizin; tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve sosyal dokusuna sahip çıkma; bu amaçla sorunlarının tespiti ve çözümü gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir araya getirecek kent dayanışma ve koruma platformuna büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu farklılıklarımızla kentimizi korumak üzere Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma platformunu oluşturmaya karar vermiş bulunmaktayız” dedi.

Mehmet Kaya, “Oluşturmayı amaçladığımız bu platform; kentteki gönüllü dayanışmayı harekete geçirerek, farklı aktörlerden oluşan paydaşlarla kentteki sorunların tespiti ve ortak akılla tartışarak paydaşlar arasında uzlaşmayı sağlayacak, kamu kurumları ile toplum arasında diyalog kanalları kurarak sivil toplum güçlendirilecek ve böylelikle yerelde demokratik katılım güçlendirilecektir” şeklinde konuştu.

Platformun sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları ve yönetişim kavramları etrafında şekilleneceğini belirten DTSO Başkanı Kaya, “Basitçe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir dayanışma platformu olacaktır. Böylelikle tespit edilen sorun alanlarına yönelik tavsiye niteliğindeki kararlarıyla kamusal alanda güçlü bir katılım ve destek sunacaktır” diye ekledi.

Mehmet Kaya, platformun hedeflerini şöyle sıraladı:

1-Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel unsurları bir arada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir yaşam; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir şehir yaşamını sağlamak;

2-Sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sunmak;

3-Katılım, çalışma uyumu, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını katkı sunmak;

4-Sivil toplumun gelişimine destek olunması ve sivil toplum kuruluşları ile yerel ve kamu yönetimleri arasında iletişimi güçlendirmek;

5-Kent kültürünün ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik bilinci arttırıp kente ilişkin ekonomik, sosyal ve çevresel kaynakların etkili, verimli ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak;

6-Fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birçok dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir şekilde mücadele etmesine katkı sunmak olacaktır.”

Kaya son olarak, “Kentimizin tüm ekonomik ve sosyal gruplarını bir bütün halinde görüyor, platforma katılımlarını önemsiyor ve bu amaçla gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşmak için hiçbir ayrım gözetmeksizin katkı sunmak isteyen herkesi, katkılarıyla ortaklaşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

81 kurum temsilcisinin yer aldığı kurucular kurulunda şu isimlerden oluşuyor:

1- Mehmet KAYA - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

2- Engin YEŞİL - Diyarbakır Ticaret Borsası

3- Av. Nahit EREN - Diyarbakır Barosu

4- Alican EBEDİNOĞLU - Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odası

5- Şiyar BOZHAN - Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

6- Ecz. Mahmut SERT - Diyarbakır Eczacılar Odası

7- Dr. Elif TURAN - Diyarbakır Tabipler Odası

8- Süleyman İSKENDEROĞLU - Yenişehir Ziraat Odası

9- Dt. Aslan YİĞİT - Diyarbakır Diş Hekimleri Odası Bşk.

10- Ali KIZILAY - Diyarbakır Veteriner Hekimleri Odası

11- Mustafa FİDAN - Diyarbakır OSB Başkanlığı

12- Nurullah EDEMEN - Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD)

13- Hüseyin OĞULMUŞ - TÜMSİAD Diyarbakır Şubesi

14- Şükrü ADANIR - Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği (OSGİAD)

15- Mehmet DALKIRAN - Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD)

16- Fahrettin ÇAĞDAŞ - Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD)

17- Rojda YILMAZ - Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD)

18- Remzi KAYMAK - Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği (DİGİAD)

19- Mehmet AKYIL - TURSAB Bölgesel Yön. Kurulu Başkanı

20- Mehmet Veysi ARAÇ - Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği (TESDER)

21- Meryen GÜLER ÖNER - DTSO Kadın Meclisi

22 - Zülal KOÇ - TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu

23- M. Şerif SAYAR - TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu

24 - Aziz ELALDI - Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER)

25- M. Mücahit CEYLAN - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti

26- Abdullah ZEYTUN - İHD Diyarbakır Şubesi

27- Adalet KAYA - Rosa Kadın Derneği

28- Aydın ATLI - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi

29- Mehmet ÇELİKER - Diyarbakır Dernekler Platformu

30- Remzi DİNÇ - 1. KSS Başkanlığı

31- Hasan ASLAN - 2. KSS Başkanlığı

32- Ekrem KALKAN - 3. KSS Başkanlığı

33- Muhsin ERDOĞMUŞ - 4. KSS Başkanlığı

34- Mahmut ORAL - Türkiye Gazeteciler Sendikası Temsilcisi

35- Dicle MÜFTÜOĞLU - Dicle-Fırat Gazeteciler Derneği

36- Nevin SOYUKAYA - Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Derneği

37- Erhan AKALIN - Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Diyarbakır Şubesi

38- Yeter EREL - Rengarenk Umutlar Derneği

39- Ohannes Gafur OHANYAN - Diyarbakır Ermeni Vakfı

40- Murat BİLGİÇ - Diyarbakır Ekoloji Derneği

41- Çiğdem ERTAK - Diyarbakır Göç ve İnsani Yardım Vakfı

42- Mustafa KOÇ - Diyarbakır Emlakçılar Derneği

43- Övgü GÖKÇE - Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM)

44- Osman AKYIL - Mezopotamya Vakfı

45- Mustafa VURAL - Diyarbakır İş Konseyi

46- Remzi DAYAN - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

47- Abdulsamet KARAKAŞ - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği

48- Veysi KAYA - Diyarbakır Otelciler Derneği

49- Niyazi KAVAR - TMMOB Kimya Müh. Odası Diyarbakır Şubesi

50- Barış Ozan ÇELİK - TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

51- Mahsum Çiya KORKMAZ - TMMOB İnşaat Müh. Odası Diyarbakır Şubesi

52- Selma ASLAN/Ferit KAHRAMAN -TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

53- Fatime ANIK KAVAKLI - TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

54- Abdulsamet UCAMAN - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

55- Sedat SEVER - TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

56- Alican ÇETİNKAYA - TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

57- Doğan HATUN - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

58- Dicle BAŞ - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

59- Çektar TAŞKIRAN - TMMOB Şehir plancıları Odası Diyarbakır Şubesi

60- Canfidal BOLDAŞ - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

61- Hüseyin Süleyman DOĞAN - TMMOB İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

62- Keziban ALKAN - TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi

63- Emine AKŞAHİN/ Zülküf GÜNEŞ - Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube

64- Zuhal SEZER / Hasan ÇITRIK Eğitim-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube

65- Yıldız ORAK OK / Şiyar GÜLDİKEN - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi

66- Nasır DEMİRKIRAN - Tarım Or-Kam Sen Diyarbakır Şubesi

67- Yusuf KARATAY - Büro Emekçileri Sen Diyarbakır Şubesi

68- Sıraç ÇELİK Yapı-Yol Sen Diyarbakır Şubesi

69- Sefer TUĞRUL - Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube

70- Süleyman BOZKURT - Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Diyarbakır Şubesi

71- Mehmet ULUĞ - Haber Sen 3. Nolu Şubesi

72- Kamuran TAŞ - DİSK Diyarbakır 1 Nolu şube

73- Hasan Hayri EROĞLU - DİSK Diyarbakır 2 Nolu şube

74- Ercan AKTO - Diyarbakır Engelsiz Bileşenler Federasyonu

75- Roza METİNA - Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP)

76- Süleyman OKUR - Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES)

77- Hüseyin Barış - 78'ler Derneği Diyarbakır Şubesi

78- Rıfat RONİ - Mezopotamya Dil Ve Kültür Araştırmaları Derneği (MED-DER)

79- Özüm VURGUN - Özgür Hukukçular derneği (ÖHD)

80- Nihal YANIK / Mehmet CANDAR - Tüm-Bel Sen Diyarbakır Şubesi

81- Kültür Sanat Sen