Diyarbakır'da PAK, PSK ve Azadi Hareketi binalarına polis baskını

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da polis, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Azadi Hareketi'nin binalarında arama yapıyor.

Edinilen bilgiye göre binalara asılı Kürdistan bayraklarını toplayan polisler, içerdeki aramalarını sürdürüyor.

Polisin arama yaptığı Azadi Hareketi'nin Diyarbakır'daki binasına asılı Kürdistan bayrakları toplandı pic.twitter.com/FEHD5TlpcB — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 19, 2022

PAK binasındaki bilgisayarlara da el konulduğu bildirildi.

Polis, PSK binasında üzerinde #Kürdistan bayrakları olan pankart ve afişleri topladı pic.twitter.com/NGhBEFROqh — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 19, 2022

PSK: KÜRDİSTAN DEĞERLERİNE TAHAMMÜLSÜZLÜK KABUL EDİLEMEZ

Baskın sonrası Genel Başkan Bayram Bozyel imzasıyla PSK’den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün emniyet güçleri, Diyarbakır’da başta partimiz PSK olmak üzere PAK ve Hereketa Azadi binalarını basarak Kürdistan bayraklarını topluyorlar. Kürdistan bayrağına ve bir bütün olarak Kürdistan değerlerine gösterilen bu tahammülsüzlük kabul edilemez.

17 Aralık Kürdistan bayrağı günü nedeniyle il binalarımızda Kürdistan bayrakları asılmış ve bu durum bazı ırkçı ve faşist odaklar tarafından ‘terörle’ ilişkilendirilerek manipüle edilmişti. Devletin güvenlik güçlerinin, söz konusu ırkçı odakların ‘işaretiyle’ harekete geçerek Anayasal güvenceler altında olan parti binalarını basması ifade ve örgütlenme özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.

Bu tutumu şiddetle kınıyor, doğru bildiğimiz ilke ve değerler doğrultusunda mücadelemizi devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”