Politika

Diyarbakır'da PAK, PSK ve Azadi Hareketi binalarına polis baskını

Diyarbakır’da polis, PAK, PSK ve Azadi Hareketi binalarına giren polisler, Kürdistan bayraklarını topladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan PAK psk Azadi Hareketi

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da polis, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Azadi Hareketi'nin binalarında arama yapıyor.

Edinilen bilgiye göre binalara asılı Kürdistan bayraklarını toplayan polisler, içerdeki aramalarını sürdürüyor.

PAK binasındaki bilgisayarlara da el konulduğu bildirildi.

PSK: KÜRDİSTAN DEĞERLERİNE TAHAMMÜLSÜZLÜK KABUL EDİLEMEZ

Baskın sonrası Genel Başkan Bayram Bozyel imzasıyla PSK’den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün emniyet güçleri, Diyarbakır’da başta partimiz PSK olmak üzere PAK ve Hereketa Azadi binalarını basarak Kürdistan bayraklarını topluyorlar. Kürdistan bayrağına ve bir bütün olarak Kürdistan değerlerine gösterilen bu tahammülsüzlük kabul edilemez.

17 Aralık Kürdistan bayrağı günü nedeniyle il binalarımızda Kürdistan bayrakları asılmış ve bu durum bazı ırkçı ve faşist odaklar tarafından ‘terörle’ ilişkilendirilerek manipüle edilmişti. Devletin güvenlik güçlerinin, söz konusu ırkçı odakların ‘işaretiyle’ harekete geçerek Anayasal güvenceler altında olan parti binalarını basması ifade ve örgütlenme özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.

Bu tutumu şiddetle kınıyor, doğru bildiğimiz ilke ve değerler doğrultusunda mücadelemizi devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv