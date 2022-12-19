İstanbul’da HDP eylemine polis müdahalesi: En az 30 gözaltı

İSTANBUL (K24)

K24 İstanbul muhabiri, eski HDP Şırnak Milletvekili de olan İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye dün polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler bugün partinin Kadıköy İlçe Merkezi’nde buluşmak istedi. Ancak polis, Kadıköy Kaymakamlığı’nın bu eyleme izin vermediğini gerekçe göstererek kalabalığın toplanmasına izin vermedi.

Muhabirimiz, polislerin HDP’lilerin eylemine izin vermediğini ve İstanbul İl Eş Başkanları Ferhat Encü ve İlknur Birol’un da aralarında olduğu 30 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Polisin HDP ilçe merkezinin önünü abluka altına aldığı belirtildi.