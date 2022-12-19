Politika

İstanbul’da HDP eylemine polis müdahalesi: En az 30 gözaltı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı’nın bugün Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis müdahale ederken, parti yetkililerinin de aralarında olduğu en az 30 kişi gözaltına alındı.
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türkiye İstanbul HDP eylem polis müdahalesi

İSTANBUL (K24)

K24 İstanbul muhabiri, eski HDP Şırnak Milletvekili de olan İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye dün polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler bugün partinin Kadıköy İlçe Merkezi’nde buluşmak istedi. Ancak polis, Kadıköy Kaymakamlığı’nın bu eyleme izin vermediğini gerekçe göstererek kalabalığın toplanmasına izin vermedi.

Muhabirimiz, polislerin HDP’lilerin eylemine izin vermediğini ve İstanbul İl Eş Başkanları Ferhat Encü ve İlknur Birol’un da aralarında olduğu 30 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Polisin HDP ilçe merkezinin önünü abluka altına aldığı belirtildi.

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