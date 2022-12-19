Kılıçdaroğlu: Altı lider 'Bizim adayımız sizsiniz' derse elbette aday oluruz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile yaptığı toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak hakkındaki soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Doğal olanı şudur: Altılı masadan birinin belirlenmesi. Masada henüz tartışılmadı. Altı lider bir araya gelip 'Bizim adayımız sizsiniz' derse elbette aday oluruz" dedi.

CHP lideri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına dair "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözlerine ise, "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" ifadeleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak almasının ardından yaptığı Saraçhane'de toplanma çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bilgim yoktu önceden. Çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim. İki kez Ekrem Bey'i aradım ve gelişmeler konusunda kendisinden bilgi aldım" dedi.

Davadan "olumsuz bir karar çıkacağını asla düşünmediğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, karar günü Berlin’de olması ile ilgili bir soruya ise, "Almanya'ya gittim diye takip etmiyor değilim" yanıtını verdi.