Politika

Uluslararası Koalisyon: DSG ile ortaklığımız devam edecek

Uluslararası Koalisyon, DAİŞ’i ortadan kaldırmak için DSG ile ortaklığın devam edeceğini açıkladı.
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kürdistan DAİŞ DSG Rojava Uluslararası Koalisyon güçleri

HABER MERKEZİ

Uluslararası Koalisyon Güçleri ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) dün Rojava’nın Kamışlo kentinin kırsal bölgelerinde ortak devriye gerçekleştirdi.

Uluslararası Koalisyon’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, DSG ile yaptıkları ortak devriyenin, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı sağlama ve bölgede DAİŞ'le mücadele etme kararlılığın devam ettiğinin göstergesi olduğu belirtildi. 

Uluslararası Koalisyon açıklamasında, DAİŞ’i ortadan kaldırmak ve bölgede istikrarı sağlamak için DSG ile ortaklığa devam edecekleri vurgusu yapıldı.

5 Bradley tankı, 2 savaş uçağı ve DSG’nin askeri araçlarının yer aldığı devriyenin Rimelan’daki askeri üsten başladığı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye'nin Rojava ve DSG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik yeni askeri operasyon yapacağı açıklamalarının ardından Uluslararası Koalisyon bölgedeki faaliyetlerini durdurmuştu. 12 Aralık’ta ortak devriyeler yeniden başladı.

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