İran'da din adamlarına bıçaklı saldırı

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Tasnim Haber Ajansına göre, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, adları ve görevleriyle ilgili detay verilmeyen 4 din adamının kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklandığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin ayakta tedavi edildiği, ikisinin ise tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Başkent Tahran'ın güneyinde bulunan Kum kenti, İran'da dini mekanlar ve medreselerin çoğunluğuyla ön plana çıkıyor.