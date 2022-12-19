Politika

İran'da din adamlarına bıçaklı saldırı

İran'ın Kum kentinde bıçaklı saldırıya uğrayan 4 din adamı yaralandı.
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İran İran kum kenti din adamları saldırı

HABER MERKEZİ

Tasnim Haber Ajansına göre, Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, adları ve görevleriyle ilgili detay verilmeyen 4 din adamının kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklandığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin ayakta tedavi edildiği, ikisinin ise tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Başkent Tahran'ın güneyinde bulunan Kum kenti, İran'da dini mekanlar ve medreselerin çoğunluğuyla ön plana çıkıyor.

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