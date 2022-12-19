Yargıtay, HDP hesaplarının bloke edilmesini talep etti

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatmasına ilişkin bir hamle daha yaptığı belirtildi.

Habertürk’ün haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin PKK ile bağının devam ettiği belirtilerek, "Devlet yardımı alan hesapları bloke edilsin. Bloke talebimiz ivedilikle karar bağlansın" ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırlamıştı.

843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak talep edilmişti. HDP’nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi. Başsavcılığın iddianamesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. Ayrıca partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.