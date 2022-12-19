Politika

PAK: Kürdistan bayrağı milli değerimizdir

PAK, Kürdistan bayrağına ve partilere yönelik saldırıyı kınayarak, “Kürdistan bayrağı milli değerimizdir” açıklamasında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan PAK psk Azadi Hareketi polis baskısı Kürdistan Bayrağı

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) yaptığı yazılı açıklamada, Kürdistan bayrağının parti binalarından indirilmesi ve partilere yönelik polis baskınını kınadı.

Bugün PSK, PAK ve Azadî Hareketi'nin parti binalarına polis tarafından baskın yapılarak, Kürdistan Bayrakları toplatıldı.

PAK açıklamasında, parti binasında asılı bulunan Kürdistan bayraklarının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla toplatıldığını ve binanın arandığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Polis, parti binasındaki tüm eşya ve kitapları saygısızca dağıttı. Bilgisayarlara, resmi belgelere, kitap, dergi, Kürdistan afişi ve bayraklarına el koyarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis, PAK Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız Nurullah Timur'u ifadesi alınmak üzere Diyarbakır polis merkezine götürdü. Arkadaşımız halen polis merkezinde.”

PAK açıklamasında, bugün PSK ve Azadi Hareketi binalarına da polis baskınının olduğunu, buralarda bulunan Kürdistan bayraklarının da toplatıldığını ve arama yapıldığı bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kürdistan bayrağı, Kürdistan halkının milli değeridir. Bu değeri kimse yasaklayamaz ve biz böyle bir yasağı tanımıyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararını ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün tutumunu Kürdistan halkının milli değerlerine, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırıyı ve bu kararı kınıyoruz. Kürdistan bayrağı bizim onurumuzdur ve onu sonsuza kadar taşıyacağız.”

PA
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv