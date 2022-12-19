PAK: Kürdistan bayrağı milli değerimizdir

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) yaptığı yazılı açıklamada, Kürdistan bayrağının parti binalarından indirilmesi ve partilere yönelik polis baskınını kınadı.

Bugün PSK, PAK ve Azadî Hareketi'nin parti binalarına polis tarafından baskın yapılarak, Kürdistan Bayrakları toplatıldı.

PAK açıklamasında, parti binasında asılı bulunan Kürdistan bayraklarının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla toplatıldığını ve binanın arandığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Polis, parti binasındaki tüm eşya ve kitapları saygısızca dağıttı. Bilgisayarlara, resmi belgelere, kitap, dergi, Kürdistan afişi ve bayraklarına el koyarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis, PAK Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımız Nurullah Timur'u ifadesi alınmak üzere Diyarbakır polis merkezine götürdü. Arkadaşımız halen polis merkezinde.”

PAK açıklamasında, bugün PSK ve Azadi Hareketi binalarına da polis baskınının olduğunu, buralarda bulunan Kürdistan bayraklarının da toplatıldığını ve arama yapıldığı bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kürdistan bayrağı, Kürdistan halkının milli değeridir. Bu değeri kimse yasaklayamaz ve biz böyle bir yasağı tanımıyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kararını ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün tutumunu Kürdistan halkının milli değerlerine, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırıyı ve bu kararı kınıyoruz. Kürdistan bayrağı bizim onurumuzdur ve onu sonsuza kadar taşıyacağız.”