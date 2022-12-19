Kılıçdaroğlu'ndan Sancar'a yönelik polis ablukasına tepki: Kınıyorum

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın parti binasına alınmamasına tepki gösterdi.

HDP eski Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler Kadıköy'de buluşurken protestoya polis müdahale etti.

Kılıçdaroğlu yaşananlara ilişkin olarak Twitter hesabından, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum" paylaşımını yaptı.