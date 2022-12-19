Diyala’da DAİŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var

ERBİL (K24)

DAİŞ mensupları Irak’ın Diyala vilayetinin Halis ilçesinde saldırı gerçekleştirdi.

K24’ün edindiği bilgiye göre, DAİŞ mensupları Diyala vilayetinin Halis ilçesine bağlı Tahvile köyüne saldırı gerçekleştirdi.

Söz konusu köyde DAİŞ’lilerin sivil bir araca saldırdığı bildirilirken, edinilen ilk bilgilere göre saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Dün de Kerkük'ün güneyindeki Reşad ilçesine bağlı Sefre köyü yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda, 9 polis yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralanmıştı.

19 Kasım’da Kerkük’te gerçekleştirilen saldırıda 4 Irak askeri yaşamını yitirmişti.