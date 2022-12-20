Politika

Zelenskiy: 1300 kilometrelik hatta çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaştaki aktif çatışmalarının 1300 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü açıkladı.
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dünya Volodimir Zelenskiy Rusya savaş kayıplar

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy gece yarısında Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Rusya ile Ukrayna arasında sıcak çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'da devam eden savaşın en sıcak noktasının Bahmut şehri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, “Bahmut, cephe hattı boyunca en sıcak nokta olmaya devam ediyor. 1300 kilometrede aktif çatışmalar sürüyor” dedi.

“RUSYA 99 BİNDEN FAZLA ASKERİNİ KAYBETTİ”

Savaşta 99 binden fazla Rus askerin öldüğünü iddia eden Zelenskiy, bu sayının bir gün sonra 100 bine yaklaşabileceğini belirterek, "Ne için? Moskova'da kimsenin bir cevabı yok ve olmayacak" diye konuştu.

Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna'ya İran üretimi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Zelenskiy, bugün 30 İHA'nın havada imha edildiğini aktardı.

Rusya'nın, İran'dan tekrar "Shahed" tipi İHA'ları aldığını ileri süren Zelenskiy, İran ile Rusya'yı sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçladı.

GÜRCİSTAN’DA TUTUKLU SAAKAŞVİLİ İÇİN TEDAVİ ÇAĞRISI

Zelenskiy konuşmasında, Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan, aynı zamanında Ukrayna vatandaşı olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti..

Tiflis'te bir klinikte tutuklu olarak tedavisi süren Saakaşvili'nin, Ukrayna, Avrupa ülkeleri veya ABD'de bir hastaneye nakli için Gürcistan hükümetine seslenen Zelenskiy, "Lütfen onun hayatını kurtarabilecek bir karar verin" dedi.

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