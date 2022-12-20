Politika

Guterres: Ukrayna-Rusya arasında çatışmanın devam edeceğine inanıyorum

BM Genel Sekreteri Antoino Guterres, Ukrayna-Rusya arasında "etkili" barış görüşmelerinin yakın gelecekte gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
dünya Antonio Guterres Rusya Ukrayna savaş

HABER MERKEZİ

New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde konuşan Genel Sekreter Antoino Guterres, "(Rusya-Ukrayna arasında) Askeri çatışmanın devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Ciddi barış müzakereleri için beklenmesi gerekeceğini belirten Guterres, "Yakın gelecekte gerçek barış için müzakerelerinin yapılabileceği gibi bir yanılsamaya kapılmıyoruz" diye konuştu.

Guterres, BM'nin barış müzakereleri için harcaması gereken çabaların, "Rusya'nın Ukrayna'daki bir Karadeniz limanına boru hattı aracılığıyla amonyak ihracatı" ve "savaş esirlerinin iadesinin hızlandırılması" gibi başka konulara yöneltildiğini vurguladı.

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