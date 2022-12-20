Almanya başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’nin Almanya için özel önemi var

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Almanya’nın Erbil Başkonsolosu Klaus Streicher’i kabul etti.

Görüşmede bölge ve Irak’ın genel siyasi durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve yeni Irak hükümetinin programı değerlendirildi.

Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiği vurgulanan görüşmede, bu sayede Şengal’de istikrarın sağlanıp halkın evlerine dönüşünün sağlanabileceği ifade edildi.

Başkonsolos Klaus Streicher, ülkesinin terörle mücadele Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın ortağı ve destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’ndeki istikrar ve gelişmenin, Almanya açısından özel önemi olduğunu vurguladı.

Başkan Barzani de terörle mücadelede Kürdistan halkına verdiği destek için Almanya hükümeti ve halkına teşekkür ederek, Kürdistan ile Almanya halkı arasındaki ilişkilerin tarihi ve dostane olduğunu dile getirdi.