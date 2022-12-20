Batman’da esnaf Dicle Elektrik personelini rehin aldı
HABER MERKEZİ
Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.
Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.
İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.
Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. (Kaynak: AA)