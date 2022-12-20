Politika

Batman’da esnaf Dicle Elektrik personelini rehin aldı

Batman'da bir esnafın kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldığı bildirildi.
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kürdistan Batman Dicle Elektrik personel rehin

HABER MERKEZİ

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.

Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. (Kaynak: AA)

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