ABD’li Senatör: Türkiye’ye F-16 satışını engelleyeceğim

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak da görev üstlenen Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Aralık’ta yaptığı “Atina rahat durmazsa vururuz” açıklamasını gündeme getirdi.

Senatoda söz alıp konuşma yapan Menendez, Erdoğan’ın açıklamaları hakkında, “Sadece rahatsız edici değil aynı zamanda kabul edilemez” dedi.

Konuşması sırasında Menendez, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını göstererek, “Erdoğan’ın ülkesindeki baskısının yanı sıra diplomasi politikası da tamamen korkunç. Fakat tek bir şey net o da ABD’nin Erdoğan’ın hamlelerini ciddiye alması gerektiği. Uluslararası yasaları çiğnediği zaman Erdoğan’ı sorumlu tutmalıyız” ifadesini kullandı.

“GURURLA TAŞIRIM”

Menendez, “Eğer insan hakları ihlallerine karşı durmak beni Erdoğan’ın düşmanı yapıyorsa, sivil Ermenileri öldürmek için Azerbaycan’a silah desteği vermeye karşı çıkmak Erdoğan düşmanı yapıyorsa, Türkiye’nin güney Kıbrıs’ı tanıması ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söylemek beni Erdoğan düşmanı yapıyorsa ben bu unvanı gururla taşırım” dedi.

Menendez ayrıca, “Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak Erdoğan bütün bölgedeki saldırgan tavrını durdurana kadar herhangi hiçbir F-16 satışını onaylamayacağım” şeklinde konuştu.