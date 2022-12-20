Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Grup Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Grup toplantısına katılan CHP'liler, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu "Güzel günler göreceğiz" şarkısı ile karşıladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun salona girişi esnasında 'El ele kol kola omuz omuza' sloganı atıldı.

"6 genel başkan aynı şeyleri savunuyoruz, demokrasiyi getireceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyorum. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnançla devam edeceğiz. Türkiye'ye huzuru, kucaklaşmayı, helalleşmeyi getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyon insanı kucaklayacağız bunun sözünü veriyorum bütün halkıma" şeklinde konuştu.

HDP MESAJI

Kılıçdaroğlu, HDP’lilerin İstanbul’da engellenmesine de değinerek şunları söyledi:

"Demokrasinin olmadığını gösteren temel bir olay. Bir partinin genel başkanı İstanbul'da Kadıköy'de kendi ilçe binasına giremiyor. Talimat verilmiş. Altı milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçe binasına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler beraber mücadele edeceğiz. Polis arkadaşları asla suçlamıyorum onlara talimat verenler sorumlusu. Talimat verenin kim olduğunu, gücünü saraydan aldığını da çok iyi biliyorum. O nedenle bizler taşkınlığa kapılmadan, sağ duyu ile hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız saray ve şürekasını yolcu edeceğiz."

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ MAHKEME KARARI

İBB Başkanı İmamoğlu’nun aldığı hapis cezasıyla ilgili se Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Önce düzmece bir dava açtılar mı, çıkmayacak bir karar çıkardılar mı çıkardılar. Adaleti açıkça katlettiler. Millet delirdi bu kadar adaletsizlik olmaz diye. Millet belediye başkanına da adalete sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu bugün burada. Ben Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul ilişkisi içindeyim dedi. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim boynumun borcudur. Herkes Bay Kemal'i beklesin."