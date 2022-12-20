Politika

Başkan Barzani, Hollandalı başkonsolosla gıda güvenliği ve tarımı görüştü

Başkan Mesud Barzani, Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends’i kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani Jaco Beerends tarım Gıda güvenliği Hollanda

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’deki ofisinde Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends’i kabul etti.

Görüşmede gıda güvenliği ve tarım sektörünün desteklenmesi ihtiyacı ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki tarihi dostluk ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, özellikle de DAİŞ’e karşı mücadelede Hollanda’nın Uluslararası Koalisyon’un bir parçası olarak Peşmerge’yi desteklemesine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nde tarım sektörünün, Kürdistan yer altı kaynakları gibi önemli bir kaynağı haline gelmesi için desteklenmesi gerektiği bildirildi.

 

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