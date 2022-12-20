CENTCOM: Suriye'de DAİŞ lideri yakalandı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Suriye'nin doğusunda terör örgütü DAİŞ'in önde gelen liderlerinden birisinin yakalandığını duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, örgüt mensuplarının kaldığı hücrelere yönelik yapılan operasyonlarda 5 DAİŞ mensubu ve DAİŞ'in önde gelen bir liderlerinin yakalandığı belirtildi.

48 saat içerisinde yapılan operasyonunda üç savaş helikopterinin eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda Suriye’deki saldırıda rol alan DAİŞ'in önde gelen liderlerden Al-Zubaydi’nin de yakalandığı vurgusu yapıldı.