Başkan Barzani: Terörle mücadele çabaları devam etmeli

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Güney Kore'nin Erbil Başkonsolosu Cho Kijong'u kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, dini ve etnik çoğulculuğun korunmasına, toplum bileşenlerinin kardeşçe bir arada yaşamasına ve istikrar ve güvenliğin garanti altına alınmasına vurgu yapıldı.

Görüşmede Başkan Barzani'nin dini ve etnik bileşenleri ve çok taraflılığı korumadaki rolünü takdir eden Kijong, “Bu çeşitlilik Kürdistan'a güzellik, güç ve zenginlik vermiş, toplumlar arasındaki denge istikrarı sağlamıştır” dedi.

Güney Kore Başkonsolosu, Peşmerge'nin DAİŞ'i yenmedeki rolünü de takdir etti.

Görüşmede, Başkan Barzani ise, dini ve etnik çoğulculuğun, toplumların kardeşçe bir arada yaşamalarının korunması ve istikrar ve güvenliğin garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani, tüm bölge ve topluluklara tehdit oluşturduğu için terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Görüşmenin sonunda Güney Kore ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.