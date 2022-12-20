Politika

Başkan Barzani: Terörle mücadele çabaları devam etmeli

Başkan Mesud Barzani, tüm bölge halkına tehdit oluşturduğu için terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Cho Kijong Güney Kore Mesud Barzani

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Güney Kore'nin Erbil Başkonsolosu Cho Kijong'u kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, dini ve etnik çoğulculuğun korunmasına, toplum bileşenlerinin kardeşçe bir arada yaşamasına ve istikrar ve güvenliğin garanti altına alınmasına vurgu yapıldı.

Görüşmede Başkan Barzani'nin dini ve etnik bileşenleri ve çok taraflılığı korumadaki rolünü takdir eden Kijong, “Bu çeşitlilik Kürdistan'a güzellik, güç ve zenginlik vermiş, toplumlar arasındaki denge istikrarı sağlamıştır” dedi.

Güney Kore Başkonsolosu, Peşmerge'nin DAİŞ'i yenmedeki rolünü de takdir etti.

Görüşmede, Başkan Barzani ise, dini ve etnik çoğulculuğun, toplumların kardeşçe bir arada yaşamalarının korunması ve istikrar ve güvenliğin garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani, tüm bölge ve topluluklara tehdit oluşturduğu için terörle mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Görüşmenin sonunda Güney Kore ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv