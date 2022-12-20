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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın egemenliğinin, ülkenin ve komşularının tüm güvenlik sorunlarını çözmekle sağlanacağını belirtti.

Ürdün'de düzenlenen 2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı Genel Oturumu açılışında konuşan Macron, Irak'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğine saygı duyulmasının yanı sıra Irak halkının refahını sağlamak amacıyla verilen taahhüdü yenilemek için geçen yıl Bağdat'a verdikleri "yeniden buluşma" sözüne sadık kaldıklarını söyledi.

Irak’ın birçok ülke için bir çatışma alanı haline geldiğini söyleyen Macron, Irak’ın içişlerine karışılmaması gerektiğini bildirdi.

Macron, “Yemen ve Lübnan'da soruna neden olanlar, Irak ve bölgede aynı siyaseti izliyor. Hepimiz Irak topraklarının egemenliğini ve bölgesel güvenliği korumalıyız. Fransa her türlü işbirliğine hazırdır ve bölgesel istikrar için her adımda işbirliği yapacaktır” dedi.

"Irak'ın egemenliğini istiyorsak, Irak'ın ve komşu ülkelerin tüm güvenlik sorunlarını halletmek gerekli" diyen Macron, güvenlik, ekonomi, su ve enerji altyapılarının Irak'ın ve bölgenin egemenliği için önemli araçlar olduğunu vurguladı.

Fransa'nın bölge ülkesi olmasa da istikrarının bu bölgeyle de bağlantılı olduğunu dile getiren Macron, Ukrayna-Rusya savaşının jeopolitik, enerji, gıda gibi sonuçlarına da dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği'nden yetkilileri ve Irak Başbakanı Şiya el-Sudani’nin de katıldığı konferans (Bağdat II), Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un girişimiyle Irak'ın başkentinde geçen yıl Ağustos 2021’de düzenlenen zirvenin ikincisi oluyor.

Konferansın katılımcı ülkeleri arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman, Türkiye ve İran yer alıyor.