Politika

Metin Pirani, Jiyan Timurtaş ve Şerzan Kılıçaslan serbest bırakıldı

Diyarbakır’da Kürdistan bayrağı gerekçesiyle gözaltına alınan CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş, CNK Üyesi Şerzan Kılıçaslan ve Azadî Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani serbest bırakıldı.
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CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş ve Azadî Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani
CNK Sözcüsü Jiyan Timurtaş ve Azadî Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani
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HABER MERKEZİ

Diyarbakır’da, 17 Aralık’ta Kürdistan Bayrağı Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik sonrası Kürdistan Ulusal Gençliği (CNK) Sözcüsü Jiyan Timurtaş ve arkadaşı Şerzan Kılıçaslan gözaltına alınmıştı.

CNK akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlarımız Jiyan Timurtaş ve Şerzan Kılınçaslan serbest bırakıldı” ifadelerine yer verildi.

METİN PİRANİ DE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan dün Diyarbakır'da Kürt partilerinin binalarına yönelik düzenlenen polis baskını sonrasında gözaltına alınan Azadî Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani de serbest bırakıldığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada yapan Pirani şu ifadeleri kullandı.

"Değerli dostlar az önce 17:00 saatinde yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldım. Bu süre zarfında destek ve dayanışma içinde olan herkese teşekkür ederim. Kürdistan Bayrağı suç değildir! Ne güzel demiş şair ‘Dildar’ Zînduwa Qet Nanewê Alakaman."   

Diyarbakır’da polis PAK, PSK ve Azadi Hareketi’nin binalarına baskın düzenlemiş, Kürdistan bayrağını toplamıştı. 

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