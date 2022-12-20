Politika

Sudani: Topraklarımızdan komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz

Irak Başbakanı Sudani, Irak'ın su sorunu nedeniyle 'yok olma tehlikesiyle karşı karşıya' olduğunu belirterek, Türkiye ve İran gibi komşularıyla iyi ilişkiler hedeflediğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Muhammed Şiya es-Sudani Irak Ürdün Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, kendi topraklarından komşu ve bölge ülkelerinin herhangi birine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sudani, Ürdün'de ikincisi düzenlenen 'Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'ndaki konuşmasında, ülkesinin kendisini belli bir eksene kaymaktan uzak tutarak gerginliği azaltma politikası izlediğini ifade etti.

"Irak, tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla güçlü ilişki ve işbirliği kurmaya bağlılığını koruyor" diyen Sudani, aynı zamanda ülkesinin, içişlerine müdahale edilmesini veya topraklarına yönelik saldırıları kabul etmediğini söyledi.

Anlaşmazlıkları aşma çabalarının güç ilkesine dayalı olmaması gerektiğini ve bu ilkenin Irak'a dayatılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Sudani, "Irak topraklarından komşu veya bölge ülkelerinin herhangi birine yönelik hiçbir tehdidi kabul etmiyoruz" dedi.

Sorunların çözümü için diyaloga başvurmaları gerektiğini dile getiren Sudani, bölgesel kapsamlı ortaklıkları kuracak yeni ufuklar açmak için birleştirici konular üzerinden ilerlemenin önemine işaret etti.

Irak'ın su krizi sebebiyle var olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Sudani, "Su güvenliğimizi garantiye almak ve sınır aşan su kaynaklarının ortak yönetimi için komşularımız Türkiye ve İran'la ciddi çalışmaya kararlıyız" diye konuştu.

"Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"na ev sahibi Ürdün dışında Irak, Türkiye, Fransa, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn ve İran olmak üzere 11 ülke katılıyor.

Konferans, Irak'ta güvenlik, istikrar ve refah ortamı sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Konferansın ilki Ağustos 2021'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv