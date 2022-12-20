Politika

Afganistan’da kızların üniversiteye gitmesi yasaklandı

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladı.
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dünya Taliban Afganistan kız öğrenciler

HABER MERKEZİ

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladı.

Afganistan’da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı.

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Ziyaullah Haşimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Afganistan’daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, “Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz” ifadeleri yer aldı.

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu.

 

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