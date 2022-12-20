Yaşam

Iğdır'da trafik kazası: 13 yaralı

Iğdır'da minibüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
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kürdistan ığdır kaza yaralı

HABER MERKEZİ

Ömer E. yönetimindeki minibüs, Bağlar Mahallesi'nde seyir halindeyken Fesih S. İdaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı, kamyonet ise bir evin bahçesine girdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra Rana K, Eyüp K, Metehan A, Goncagül K, Selma A, Bedirhan A, İsmet A, Fatih B, Okan Ç, Bayram A. ve Muhammet S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Kaynak: AA)

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